Atropelamento mortal na Linha do Norte em Santarém

Uma pessoa morreu após ser atropelada por um comboio na Linha do Norte, ao princípio da noite de quinta-feira, 16 de Novembro, na zona de Santarém. O alerta para o incidente foi dado pelas 20h24 e levou ao corte da circulação de comboios entre Santarém e Santana-Cartaxo, informou fonte do Comando Sub-regional da Lezíria do Tejo. A circulação ferroviária foi restabelecida pelas 22h30.

Para o incidente foram destacados os bombeiros sapadores e voluntários de Santarém, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de Santarém e a PSP.