Campeão mundial do Entroncamento recebe 150 euros da câmara

Vereadores da oposição no executivo municipal do Entroncamento consideram caricata e irrisória a atribuição de apenas 150 euros para atleta e treinador que vão representar Portugal no Mundial de Artes Marciais Mistas na Albânia.

Os vereadores da oposição no executivo municipal do Entroncamento voltaram a mostrar a sua indignação pela falta de apoio aos atletas do concelho na última sessão camarária. Em causa está o apoio de 150 euros aprovado na reunião camarária de 7 de Novembro ao atleta de MMA (Artes Marciais Mistas) Tiago Veríssimo, e ao seu treinador Joel Azevedo, para a participação no campeonato mundial da modalidade, a decorrer entre o dia 19 e 26 de Novembro, em Tirana, na Albânia.