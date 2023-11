Chambel continua a mexer os cordelinhos da Nersant

partilhe no Facebook

António Pedroso Leal e Domingos Chambel: o primeiro ganhou as eleições mas Chambel, que se candidatou à assembleia-geral, continua a mexer os cordelinhos e a pagar ordenados por falta de dinheiro na tesouraria

A Nersant (Associação Empresarial da Região de Santarém) tem nova direcção desde 21 de Agosto, mas Domingos Chambel, que saiu da presidência, apareceu na lista como candidato a presidente da Assembleia Geral, o que acontece pela primeira vez na vida da associação. A má gestão dos seus três anos de mandato, que acabou com guerras internas, com uma paralisia da associação que se afundou na dependência financeira do próprio presidente, criou uma situação que obrigou Domingos Chambel a renunciar a uma candidatura a novo mandato.