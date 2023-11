Colisão rodoviária provocou dois feridos em Asseiceira

Uma colisão entre um motociclo e um ciclomotor provocou um ferido grave e um ligeiro. O acidente ocorreu na Estrada Nacional 110, em Asseiceira, concelho de Tomar. As vítimas, do sexo masculino, foram transportadas para o Hospital de Abrantes, do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

Estiveram no local quatro veículos e nove operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, para além de elementos dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, Ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Tomar, Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo, Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação (NICAV) e a Guarda Nacional Republicana (GNR).