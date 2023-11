Festival do vinho arranca hoje em Vila Franca de Xira

A 1.ª edição do “Xira Wine Fest”, feira de vinhos promovida pelo município de Vila Franca de Xira, decorre a partir de hoje e durante todo o fim-de-semana no Pavilhão Multiusos do Cevadeiro em Vila Franca de Xira. O município é pioneiro na produção de vinho regional, o "Encostas de Xira". São três dias para tomar contacto com pequenos e grandes produtores de vinho, provenientes de várias regiões do País e com inúmeras referências em prova para perceber castas e viajar no copo por uma multiplicidade de lugares. Além de provas comentadas e vários representantes de acessórios para servir vinho haverá também restaurantes do concelho com presença activa através da realização de showcookings. A animação do evento conta com as presenças dos Lucky Duckies, do DJ John Goulart e do Sr. Vinho e Dona Vinha.

O Xira Wine Fest conta ainda com outros produtos como queijos e presuntos artesanais, a geleia Encostas de Xira, ostras, entre muitos outros. O acesso ao evento é livre mas para provar os vinhos é necessária a aquisição de um copo da organização que custa cinco euros.

O horário do certame é o seguinte: sexta-feira das 18h00 às 24h00, sábado das 14h00 às 24h00 e domingo das 14h00 às 20h00.