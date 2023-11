Os Companheiros da Noite em risco de extinção por falta de voluntários

Vários sócios da associação Os Companheiros da Noite da Póvoa de Santa Iria, que dava apoio a famílias carenciadas e sem-abrigo, estão preocupados com o património que a organização tinha e queixam-se de não saber onde param quase 20 mil euros que estavam no banco. Isto além do restante património, onde se incluem duas carrinhas e algum material de cozinha. A associação, que chegou a receber vários apoios financeiros públicos da Câmara de Vila Franca de Xira e ainda hoje ocupa um espaço cedido pelo município no centro da Póvoa de Santa Iria, “desapareceu do mapa”, dizem, desde que a nova direcção, liderada por Telmo Domingos, tomou posse a 3 de Junho de 2022.

O presidente do conselho fiscal, Vítor Domingos, contactado por O MIRANTE, garante que o dinheiro que a associação tem no banco está disponível. “O que havia ou foi para despesas correntes ou está lá”, nota. Já as duas carrinhas da associação estavam “de tal modo degradadas e estragadas que o seu conserto ficava mais caro do que comprar novas”. Por esse motivo, diz, dois antigos dirigentes da associação propuseram-se comprar as viaturas como sucata e esta já não as tem em sua posse.