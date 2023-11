Um mural em Santarém pintado para apelar à paz no mundo

A artista plástica Inês Favila é uma das autoras, e principal mentora, de um mural com cerca de 30 metros situado junto à rotunda que dá acesso ao Instituto Politécnico de Santarém. Com a ajuda de refugiados de várias nacionalidades residentes na cidade, a artista plástica tem despertado a curiosidade nos milhares de pessoas que todos os dias passam no local. O mural apela à solidariedade para com os povos em guerra e também tem como objectivo agradecer aos que ajudam na integração dos refugiados através da frase: “O rio da solidariedade desagua na paz entre os povos”.

O projecto foi apresentado pela artista de 49 anos à Câmara Municipal de Santarém e a obra arrancou na última semana de Agosto. Na segunda-feira, 6 de Novembro, Inês Favila contou com a ajuda de Li Xin Lu, artista plástico chinês que, ao passar pela avenida, se quis juntar ao projecto desenhando e pintando um peixe que assinou com o seu nome. O mural está praticamente terminado e a inauguração será em breve, explica a O MIRANTE a artista.

“É preciso não ter medo das diferenças, saber ouvir as pessoas independentemente da origem e criar uma plataforma de entendimento. Se houver um gesto de solidariedade é mais fácil conciliar as diferentes culturas sem haver o impacto da divergência”, defende, explicando que mantém contacto com várias famílias refugiadas e que pelo mural já passaram um pai e um filho sírios, um jovem ucraniano e espera encontrar afegãos.

Inês Favila é natural de Lisboa e mudou-se para Santarém há cerca de duas décadas, quando casou, altura em que o marido foi para a cidade para trabalhar na agricultura. Estudou Desenho e completou a Fase Avançada do Ar.Co - Centro de Arte e Comunicação Visual, em Lisboa. Expõe regularmente desde 1997 estando presente numa galeria no Porto e outra em Lisboa.

Em 2021 deu a conhecer o seu trabalho em Santarém com a artista ribatejana Sofia Campilho, numa exposição no Fórum Mário Viegas. Trabalha em desenho sobre papel temas entre o abstracto e o figurativo para apelar à imaginação. A artista defende que existe oportunidade para os artistas mostrarem a sua arte em Santarém, tomando iniciativa e apresentando os seus projectos. Para Inês Favila a maior dificuldade das famílias refugiadas é a adaptação à língua portuguesa, que tem consequências muito negativas na entrada para o mercado de trabalho.