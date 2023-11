Aluna e Agrupamentos de Escolas Ginestal Machado e Sá da Bandeira recebem prémios

O projecto MILAGE APRENDER+ entregou no dia 15 de Novembro o Selo Escola MILAGE APRENDER+ (2023/24), aos Agrupamentos de Escolas Dr. Ginestal Machado e Sá da Bandeira, em Santarém, bem como o troféu à aluna Joana Xia, que no ano lectivo 2022-23 frequentava o 9.º ano, no Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado.

O MILAGE APRENDER+ distingue a nível nacional os agrupamentos de escolas que demonstram um forte compromisso na promoção de ambientes de aprendizagem inovadores com recurso à App MILAGE APRENDER+, através da atribuição do Selo Escola MILAGE APRENDER+ (2023/24).

Joana Xia foi distinguida por ser a aluna com mais pontos na disciplina de Matemática e tem como objectivo reconhecer o empenho e a dedicação na resolução de tarefas que se traduzem em aprendizagens significativas com recurso à plataforma MILAGE APRENDER+.

A sessão de entrega dos prémios contou com a participação de João Teixeira Leite, vice-presidente da Câmara de Santarém, de Vânia Horta, chefe de Divisão de Educação e Juventude do Município de Santarém, de António Pina Braz, director do Agrupamento de Escolas Dr. Ginestal Machado, de Helena Fonseca, subdirectora do Agrupamento de Escolas Sá da Bandeira, e de Manuel Lourenço, docente da aluna premiada na Escola Secundária Dr. Ginestal Machado, bem como de outros docentes dos dois agrupamentos de escolas premiados.

O vice-presidente da Câmara de Santarém aproveitou o momento para reiterar que “é necessário defender a afirmação da Escola Digital. O Município de Santarém já deu a conhecer a sua posição face à utilização da tecnologia nas escolas. Somos totalmente contra a proibição. Devemos, em conjunto, criar condições para utilização adequada dos equipamentos”.

FOTOS – CM Santarém