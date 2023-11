Autocarro de passageiros movido a hidrogénio entra em circulação no Médio Tejo

Os 11 municípios do Médio Tejo vão ter um autocarro de transporte público de passageiros movido a hidrogénio verde a circular na região, num projecto-piloto que arranca na segunda-feira em Abrantes. “Esta iniciativa pretende demonstrar e promover a utilização de veículos movidos a hidrogénio na região do Médio Tejo”, disse à Lusa João Gomes, presidente da Médiotejo21, Agência Regional de Energia e Ambiente do Médio Tejo e Pinhal Interior Sul, entidade que tem por missão contribuir para a sustentabilidade e inovação na sua área de influência.

O responsável indicou que o autocarro que vai circular durante oito meses no âmbito de um projecto [Hy2Market] aprovado pelo programa Horizonte Europa, no valor de 320 mil euros, no âmbito da transição energética. A aposta, indicou João Gomes, que é também vice-presidente da Câmara de Abrantes, decorre do “reconhecimento da região do papel que o hidrogénio verde (neutro em carbono) pode desempenhar na descarbonização dos vários sectores da economia, em particular dos transportes e da indústria, e que permitirá alcançar níveis elevados de incorporação de fontes renováveis no consumo final de energia de forma mais eficiente”.

O autocarro – ‘Caetano H2 City Gold’ - movido a hidrogénio assegurará o transporte de passageiros em circuitos urbanos em 11 concelhos do Médio Tejo, percorrendo, em média, cerca de 200 quilómetros diários, com o projecto a assentar em duas bases operacionais. “Nos primeiros quatro meses de operação em Abrantes e nos últimos quatro meses em Tomar, sendo daí que se fará a ligação aos restantes concelhos”, indicou João Gomes, tendo acrescentado que o abastecimento do autocarro “será assegurado por uma estação de abastecimento de hidrogénio portátil”, localizada no Estaleiro Municipal de Abrantes, de Novembro a Fevereiro, e em Tomar, na Central de Camionagem, de Fevereiro a Junho.

Com uma lotação de 62 lugares (35 sentados, 25 de pé, um lugar para mobilidade condicionada e um lugar para o motorista), o autocarro H2 City Gold tem um consumo estimado de 06 kg de hidrogénio por 100 km percorridos, sendo que as baterias, os tanques de hidrogénio e a pilha de combustível estão colocados no tejadilho, “optimizando o espaço interior, tornando-o mais amplo”, indicou o responsável da MédioTejo21.

Este autocarro, salientou, “destaca-se pela sua modularidade, autonomia e lotação elevada, segurança e simplicidade de utilização, adaptando-se facilmente a qualquer ambiente urbano”, acrescentado que, “com o seu baixo nível de ruído, contribui simultaneamente para um ambiente mais limpo e agradável”.

A iniciativa surge no contexto da participação da Médiotejo21 no projecto europeu Hy2Market, programa que “liga regiões de toda a Europa que trabalham em várias inovações para impulsionar a produção, o transporte e a utilização de hidrogénio verde”.