Cartão depositado abusivamente em rua de Samora Correia

Continua a acumular-se lixo na Rua Pinhal da Misericórdia, em Samora Correia, sobretudo cartão proveniente dos armazéns existentes na zona. A questão foi levantada em reunião do executivo da Câmara de Benavente pelo vereador do PSD, Luís Feitor. O autarca sublinhou que a situação é recorrente e agravou-se porque não houve recolha durante dez dias.

O presidente da câmara, Carlos Coutinho (CDU), deu ordens ao serviço de fiscalização para notificar o proprietário do terreno para limpar e vedar o espaço. Já o vereador Hélio Justino admitiu que o local é um dos seis pontos negros do concelho no que diz respeito à deposição de lixo na via pública. “Embora todos os dias seja feita recolha, ela nem sempre é possível quando se trata de cartão ou entulhos. Através das etiquetas das caixas o serviço de fiscalização está a procurar chegar a quem as deposita no local”, disse Hélio Justino.

A Câmara de Benavente ainda não disponibilizou o número verde para que os munícipes possam contactar a autarquia para agendar recolhas de lixo. Hélio Justino justifica com o facto de ainda não existirem meios que permitam fazer um trabalho eficaz. O vereador explica que as equipas foram reforçadas desde 2 de Novembro com a entrada de mais cantoneiros de limpeza.