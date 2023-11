Águas do Ribatejo está a proceder à limpeza dos reservatórios de água até Dezembro. Operação pode levar a suspensões temporárias no abastecimento às populações.

Constrangimentos no abastecimento de água devido a limpeza dos reservatórios

A Águas do Ribatejo (AR) tem em curso a operação de limpeza e higienização dos mais de 100 reservatórios de abastecimento de água para consumo humano sob sua responsabilidade.

A intervenção obriga ao esvaziamento dos reservatórios, no entanto, para minimizar os impactos junto dos clientes, a AR promove o abastecimento com sistemas alternativos sempre que tal seja possível.

Os trabalhos começaram no dia 16 de Outubro e vão prolongar-se até Dezembro. Incluem acções de inspecção ao interior dos reservatórios para avaliar o estado de conservação das infraestruturas. De acordo com a empresa intermunicipal esta operação é imprescindível para a garantia da potabilidade da água.

O presidente da AR, Francisco Oliveira realça a importância do investimento preventivo com a monitorização regular das infraestruturas, “A água exige rigorosas medidas de segurança e controlo de qualidade. Os trabalhos são exigentes e são feitos com os reservatórios vazios. Após a conclusão há que encher de novo e é um processo que exige o seu tempo”, explica.

O director-geral da AR, Miguel Carrinho, apela à compreensão dos clientes e consumidores para os constrangimentos e eventuais suspensões temporárias do abastecimento em alguns locais.

“Temos feito progressos ano após ano e são cada vez menos os constrangimentos e suspensões, graças aos investimentos que fizemos no reforço das reservas e seccionamento das redes.”