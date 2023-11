Falta de condições nas escolas de Alcanena preocupam encarregados de educação

Além do encobrimento do caso de legionella na Escola Anastácio Gonçalves, que fez correr muita tinta na última semana, a falta de condições de segurança e higiene em algumas escolas do concelho também são uma preocupação para os encarregados de educação.

O munícipe Jorge Baptista foi quem mais se destacou na última reunião de câmara de Alcanena por ter trazido à tona um caso de legionella na Escola Anastácio Gonçalves que foi encoberto pelo executivo municipal, mas lançou para debate outros temas polémicos. Segundo o cidadão, os encarregados de educação também estão preocupados com alguma falta de higiene, segurança e bem-estar nas escolas do concelho.

Jorge Baptista colocou algumas questões, nomeadamente sobre o funcionamento do aquecimento central na Escola Secundária de Alcanena e se o executivo está a pensar resolver os problemas de funcionamento de alguns estores naquela escola. Além disso, Jorge Baptista relatou faltas de sabão na escola secundária e na Escola Anastácio Gonçalves, além da inexistência de suportes para papel de limpeza de mãos e faltas de papel higiénico. Informou ainda que, na Escola Anastácio Gonçalves, se encontram bancos de cimento em mau estado e em risco de ruir e problemas sanitários nas casas de banho masculinas.

O vice-presidente da autarquia, Alexandre Pires, que substituiu o presidente Rui Anastácio na condução dos trabalhos, informou que o município está todas as semanas em contacto com a direcção da escola e que tinha conhecimento de algumas falhas. O vereador considerou a situação lamentável, principalmente tratando-se de casos de higiene e de saúde pública, e esclareceu que o município vai actuar em conformidade para resolver os problemas identificados.

A vereadora com o pelouro da educação, Marlene Carvalho, esclareceu, entre outros assuntos, que o aquecimento central da escola secundária se encontra em funcionamento e está a ser alvo de manutenção preventiva. Quanto ao mau funcionamento dos estores na escola secundária, a vereadora disse ter conhecimento da situação e garantiu já estar a ser realizada a manutenção.