Enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira lutam pela progressão na carreira

Enfermeiros do hospital realizaram plenário e concentração à porta do hospital no dia 9 de Novembro. FOTO SEP

Os enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira (HVFX) entregaram na última semana ao conselho de administração da unidade, liderado por Carlos Andrade Costa, um abaixo-assinado com duas centenas de assinaturas exigindo a contagem integral de todos os pontos para efeitos de progressão na carreira e a exigência de uma transição dos enfermeiros especialistas para as suas respectivas categorias.

A informação foi avançada em comunicado pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP). O apelo dos profissionais de enfermagem surge após meses de esforços contínuos por parte dos enfermeiros, que já conseguiram a adesão do HVFX aos Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho, negociados pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) com outras Entidades Públicas Empresariais (EPE).

Apesar desse avanço laboral, segundo o SEP, a administração do hospital enfrenta agora a pressão de reconhecer e contabilizar os pontos necessários para a progressão de carreira dos seus enfermeiros. “A luta foi imperativa para que a situação específica dos enfermeiros que exerceram em Parceria Público-Privada fosse acautelada”, nota o sindicato, considerando “incompreensível que a administração do HVFX ainda não tenha atribuído os justos pontos para efeitos de progressão aos enfermeiros”. Os enfermeiros da unidade, recorde-se, realizaram um plenário e concentração no hospital no dia 9 de Novembro onde assinaram o abaixo-assinado.