Mais de duas mil crianças de Vila Franca de Xira vivem na pobreza e a precisar de apoio

Do diagnóstico já realizado pelo Núcleo Local de Garantia para a Infância de Vila Franca de Xira (NLG) foram sinalizadas 1.314 famílias e 2.416 crianças a viver na pobreza extrema e a precisar de acompanhamento e intervenção. Os números foram revelados numa apresentação nos paços do concelho de Vila Franca de Xira que juntou as ministras da Solidariedade Social de Portugal e Bulgária, onde o funcionamento do núcleo de garantia para a infância de VFX foi considerado um bom exemplo a nível nacional.

Dos números detectados pelo NLG concluiu-se que das 1.314 famílias há 760 famílias do concelho que nem sequer têm qualquer acompanhamento integrado dos serviços sociais responsáveis por dar resposta às necessidades das crianças e jovens. Uma situação que preocupa o presidente da Câmara de VFX. Fernando Paulo Ferreira considerou fundamental criar condições para o Estado central, as instituições locais e os municípios funcionarem de forma integrada no combate a estas necessidades e quebrar o ciclo intergeracional de pobreza em que vivem muitas dessas crianças e famílias.

Vila Franca de Xira, recorde-se, é um de três municípios escolhidos a nível nacional para desenvolver este projecto-piloto de criação de núcleos locais de garantia para a infância e os primeiros números revelam que a estrutura fazia falta. Para ajudar a melhorar a forma como algumas crianças são sinalizadas e os seus casos acompanhados - sobretudo depois de se perceber que pelo menos 760 famílias não têm qualquer acompanhamento - foi desenvolvido um novo método de trabalho onde os casos sinalizados são primeiro avaliados em detalhe para posteriormente serem arquivados ou encaminhados para quem pode ajudar.

A ministra do Trabalho e da Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, revelou na sessão que a nível nacional há pelo menos 161 mil crianças a precisar de um urgente apoio integrado de combate à pobreza. “O grande desafio é retirar estas crianças de uma situação de pobreza e evitar que se percam”, destacou a governante.

Além da pobreza, as crianças do concelho de Vila Franca de Xira foram também notícia em Abril deste ano, como O MIRANTE deu nota, quando a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Vila Franca de Xira revelou, durante um seminário realizado na cidade, que o número de crianças em risco de violência sinalizadas no concelho está a aumentar colocando VFX em 11º lugar nacional entre as CPCJ que mais casos acompanha, com 1.500 sinalizações de potenciais crianças em risco e 700 novos casos face ao ano anterior.