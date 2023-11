Recolha de sangue nos Bombeiros de Pernes

O quartel dos Bombeiros de Pernes recebe no dia 26 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00

O quartel dos Bombeiros de Pernes recebe no dia 26 de Novembro, entre as 09h00 e as 13h00, uma campanha de recolha de sangue. A iniciativa solidária é promovida pelo Grupo de Dadores de Sangue dos Bombeiros Voluntários de Pernes e conta com a habitual colaboração do Instituto Português do Sangue e da Transplantação.

“Esta é a única forma de fazer face às necessidades dos hospitais e clínicas para responder às diversas situações de doenças e acidentes”, enfatiza a organização, informando ainda que no dia 16 de Dezembro, realiza um jantar comemorativo do 27º aniversário, aberto a todos os dadores que se queiram inscrever.