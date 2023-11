Santarém debateu desafios para inclusão dos sem-abrigo

Fórum "Desafios Comunitários com as Pessoas em situação de Sem Abrigo" juntou vários representantes nacionais no âmbito da acção social.

O Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Santarém (NPISA) organizou um fórum na Casa do Brasil, para debater o tema "Desafios Comunitários com as Pessoas em situação de Sem Abrigo - Realidades na Inclusão Ativa", num evento que juntou vários representantes nacionais no âmbito da acção social.

Na sessão, o vice-presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite, mencionou o trabalho que o município tem desenvolvido no sector da habitação. “Sabemos que a crise que estamos a viver no âmbito da habitação, cria dificuldades directas e concretas na resposta a este tipo de população. Temos desenvolvido nesse âmbito, até pelas competências que a câmara municipal recebeu, adjacente a este processo requalificámos já algumas habitações e disponibilizámos à comunidade cerca de cinco habitações, ao longo dos últimos meses", disse.

O autarca garantiu que o município vai continuar a encontrar soluções por via do arrendamento e por via da reabilitação, para continuar a ser um parceiro activo e determinado em ser uma resposta eficaz e eficiente a quem necessita de uma habitação digna. O NPISA de Santarém prevê a existência de equipas multidisciplinares interserviços, transporte e espaços de acolhimento, bem como assistência médica, integração profissional e social.