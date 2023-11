12 carros desgovernados já bateram em vedação na Póvoa da Isenta

Desde que Hugo Quelso construiu um pequeno muro de suporte a uma vedação metálica, para proteger o seu terreno onde se dedica à produção de plantas para horticultura, em Póvoa da Isenta, já contabilizou 12 embates de carros. O viveirista de plantas já nem se preocupa com os prejuízos que têm sido causados, nem com o tempo que perde a fazer participações às autoridades e ao seguro, apenas quer que a estrada que liga aquela localidade a Atalaia (Almoster) tenha sinalização de perigo naquela zona e que tenha algum sistema para impedir as altas velocidades e os despistes.

O empresário diz que está preocupado com a segurança dos utentes da via que normalmente se despistam naquela zona, em lomba, em que os condutores só se apercebem do muro quando começam a descer. Os despistes acontecem geralmente durante a madrugada e aos fins-de-semana. Há carros que ficam estampados no local e só os vão buscar passados dias. Também há outros que batem no muro e fogem ficando apenas alguns destroços no local que indicam ter havido um embate.

Há cerca de um mês o embate foi de tal forma que uma parte do muro ficou praticamente destruída. Hugo Quelso já pensou colocar uns blocos de pedra no local para impedir os choques contra o muro, mas concluiu que isso poderia ser mais perigosos e provocar ferimentos mais graves aos ocupantes dos carros que se despistam. Já aconteceu carros conseguirem passar o muro e a vedação e ficarem no terreno tendo um deles batido num pilar das estufas de plantas.

O empresário já expôs a situação à junta de freguesia e alertou para o perigo mas a situação continua igual e apenas pede que pelo menos se melhore a sinalização de alerta de perigo, o que já era uma grande ajuda para evitar que um dia ocorra uma tragédia.