Azambuja acolhe homenagem aos antigos combatentes

O Núcleo de Vila Franca de Xira da Liga dos Combatentes vai realizar, na sexta-feira, 24 de Novembro, uma cerimónia de tributo à memória dos combatentes do concelho de Azambuja, à qual se associa o município de Azambuja. A iniciativa vai ter lugar junto do Monumento aos Combatentes da I Grande Guerra do Concelho de Azambuja, localizado no recentemente requalificado Largo de Palmela, em Azambuja, e arranca pelas 15h30.

O acto solene, refere a autarquia em comunicado, pretende assinalar o 105º aniversário do armistício da Grande Guerra e o 49º aniversário do fim da Guerra do Ultramar. Durante a cerimónia terá lugar a deposição de coroas de flores junto ao monumento e serão prestadas honras militares a todos os combatentes mortos em defesa da Pátria.