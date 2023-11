Cluster de produção de hidrogénio verde em Tomar continua pendente

O cluster de produção de hidrogénio, anunciado em Setembro do ano passado pelo executivo municipal de Tomar e que tem como objectivo alavancar o desenvolvimento sustentável no concelho, ainda não se concretizou e, até à data, não há previsões de quando pode vir a acontecer. O vereador Tiago Carrão (PSD) recordou, na última sessão camarária, que no anúncio foi dito que Tomar se preparava para receber fundos comunitários para financiar a criação de um cluster de produção de hidrogénio verde, especialmente vocacionado para a indústria da mobilidade. O autarca quis saber o estado em que o processo se encontra e se o cluster se mantém na agenda do actual presidente da câmara, Hugo Cristóvão (PS).

Na resposta, o presidente do município sublinhou a importância de aproveitar as novas energias, como o lítio e o hidrogénio. Adiantou que o que estava, e “ainda está em cima da mesa”, é que por via do fundo de transição justa a região pudesse ter acesso a financiamento para empresas que quisessem trabalhar com o hidrogénio, tendo em conta o fim da produção de energia à base de carvão na Central do Pego. A candidatura que existiu só abrangia uma certa tipologia de empresas não havendo empresas no território de Tomar a concorrer, esclareceu. A expectativa de Hugo Cristóvão é que haja uma nova fase de candidaturas mais abrangente para que outras empresas possam também concorrer.