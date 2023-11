Dadores da Póvoa de Santa Iria anunciam nova recolha em Novembro

Última colheita contou com a participação de 71 pessoas, dez delas dando sangue pela primeira vez.

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização de uma nova colheita de sangue no dia 23 de Novembro, das 09h00 às 13h00, no Colégio Bartolomeu Dias em Santa Iria da Azóia, concelho de Loures. O colégio fica situado na Rua Bartolomeu Dias, Bairro Funchal. A iniciativa, informa a associação, é aberta a toda a comunidade, para entrar na escola basta referir que se tem como destino a recolha de sangue. As sessões de colheita de sangue desempenham um papel fundamental na manutenção dos níveis de sangue necessários para o funcionamento de hospitais e clínicas. A participação activa da comunidade é vital para garantir que os stocks de sangue estejam sempre disponíveis para aqueles que precisam.