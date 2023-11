Dois feridos em colisão na A1 na zona de Minde

Duas pessoas ficaram feridas sem gravidade, na tarde desta segunda-feira, 20 de Novembro, na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros de passageiros que circulavam ao quilómetro 104 da auto-estrada 1, na zona de Minde, concelho de Alcanena, confirmou a O MIRANTE o Comando Sub-Regional da Protecção Civil do Médio Tejo.

De acordo com a mesma fonte uma das vítimas foi assistida no local pelos bombeiros, tendo recusado transporte ao hospital, e a outra foi encaminhada à unidade hospitalar de Abrantes do Centro Hospitalar do Médio Tejo.

O alerta para o acidente foi dado às 15h16 e para o local foram mobilizados os bombeiros e a Brigada de Trânsito da Guarda Nacional Republicana, num total de 13 operacionais apoiados por cinco viaturas.