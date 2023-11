Encontro no Entroncamento homenageou médico Fausto Pereira

Nos últimos 20 anos de ligação ao Centro Hospitalar do Médio Tejo Fausto Pereira atendeu mais de 100 mil episódios de urgência nas unidades hospitalares da instituição. Homenagem ao profissional que se mantém há 43 anos ao serviço da saúde do Médio Tejo decorreu no sábado, 18 de Novembro, no Cineteatro do Entroncamento.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT) e a Câmara Municipal do Entroncamento organizaram uma festa de homenagem ao médico Fausto Lima Pereira no sábado, 18 de Novembro, no Cineteatro São João – Auditório Municipal do Entroncamento. Após o final do evento realizou-se um almoço convívio de homenagem.

Personalidade de referência na Saúde da região ribatejana Fausto Pereira trabalha há mais de 40 anos nos cuidados de saúde primários e hospitalares, sempre na região do Médio Tejo. É exemplo de resiliência e de incansável missão à saúde do próximo, refere o CHMT em comunicado. Nas últimas duas décadas, desde a criação da instituição, Fausto Pereira foi responsável por mais de 100 mil atendimentos do serviço de Urgência da instituição, o que dá uma média de mais de cinco mil atendimentos por ano, missão que acumulou também com milhares de turnos ao serviço da emergência pré-hospitalar da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Unidade Hospitalar do CHMT de Abrantes.

A vida de Fausto Pereira enquanto médico nas últimas quatro décadas e meia não se desenvolveu apenas entre as paredes dos hospitais, tendo estado em paralelo nos cuidados de saúde primários, nas funções de clínico de Medicina Geral e Familiar. “Sempre disponível, Fausto Pereira mantém-se ao serviço do CHMT, mesmo depois de ter passado à situação de aposentação e assume ainda hoje a direcção da equipa de coordenação da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados do Entroncamento”, lê-se na mesma nota.