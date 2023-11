Liga dos Amigos do Hospital Torres Novas faz anos

A Liga dos Amigos do Hospital Torres Novas comemora o 27º aniversário com um almoço no Hotel dos Cavaleiros na cidade. O convívio está marcado para dia 25 de Novembro. A liga surgiu da iniciativa de um grupo de trabalhadoras do hospital, utentes e familiares de utentes. Corria então o ano de 1996 e o hospital ainda funcionava no «velhinho» Convento do Carmo. No início a organização tinha cerca de duas dezenas de associados e em 2015 um grupo de quatro centenas participava no desenvolvimento das actividades da associação.