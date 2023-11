Literacia alimentar e dieta mediterrânica para promover hábitos saudáveis

Reunião do projecto Literacia Alimentar e Dieta Mediterrânica do Médio Tejo realizou-se a 6 de Novembro e visou a promoção de hábitos alimentares saudáveis.

A 10ª reunião do projecto Literacia Alimentar e Dieta Mediterrânica do Médio Tejo, coordenado pela Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN), decorreu a 6 de Novembro, na Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca. O município de Tomar apresentou projectos sobre a promoção dos produtos e produtores locais, destacando a importância estratégica deste domínio para o desenvolvimento sustentável local.

O projecto de Literacia Alimentar e Dieta Mediterrânica do Médio Tejo resultou da parceria entre a ADIRN, Pinhal Maior, Tagus Ribatejo Interior e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O objectivo é valorizar e evidenciar a variedade e a riqueza da região do Médio Tejo, enquanto asseguram a construção de uma estratégia conjunta. A estratégia visa melhorar a qualidade de vida das comunidades, através da adopção de princípios baseados em hábitos alimentares equilibrados e sustentáveis.