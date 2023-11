Mais de uma dezena de animais adoptados em Tomar

A campanha de adopção de animais, que decorreu a 5 de Novembro, na tenda do Mercado Municipal de Tomar, resultou na adopção de oito gatos e quatro cães. A adopção dos 12 animais contribui para diminuição da sobrelotação de animais no Canil-gatil Intermunicipal de Tomar, o que vai proporcionar melhores condições para a sua permanência. A iniciativa foi organizada pelo Gabinete Médico-Veterinário do Município de Tomar, com a colaboração da Associação Protectora dos Animais da Região do Ribatejo (APARR). No dia seguinte, realizou-se a campanha de adopção de animais em Ferreira do Zêzere, promovida pelo município em colaboração com o Canil-gatil Intermunicipal de Tomar. Durante a campanha foi adoptado um cão.

Recorde-se que, na altura de uma reportagem de O MIRANTE no canil-gatil de Tomar, realizada em Outubro deste ano, existia quase meio milhar de cães e gatos à espera de um novo dono. Susana Dias, veterinária do município, explicou que todos os animais adoptados vão microchipados, com a vacinação antirrábica e esterilização gratuita. Os requisitos para adopção é ter condições para adoptar os animais, salientou.