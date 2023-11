Parque infantil da Quinta das Rosas foi requalificado

O parque infantil do Jardim das Rosas foi alvo de obras de requalificação que representaram um investimento municipal de 9.883 euros (mais IVA). Os trabalhos, que já se encontram concluídos, incluíram a montagem de piso sintético de amortecimento no parque infantil, com vista a assegurar a manutenção e salvaguarda das condições de segurança para as crianças utilizadoras daquele espaço.

Segundo o município torrejano, o novo pavimento, que está em conformidade com a legislação aplicável, é constituído pela espessura necessária de borracha para o amortecimento de impacto, de acordo com as normas de cada equipamento.