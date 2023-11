Tomar quer ser cada vez mais uma cidade educadora

Congresso realizou-se de 8 a 11 de Novembro, em Torres Vedras, e contou com a partilha de um projecto da cidade de Tomar sobre preservação e transmissão do conhecimento das artes tradicionais, nomeadamente relacionadas com a Festa dos Tabuleiros.

O IX Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras decorreu entre 8 e 11 de Novembro, em Torres Vedras, com o tema “Cidades educadoras, cidades das crianças, cidades para todos!”. O congresso pretendeu reflectir sobre o papel da cidade educadora que visa proporcionar um ambiente ideal para viver de forma plena a sua cidadania. A cidade de Tomar foi convidada a partilhar a experiência do projecto “Salvaguarda e Revitalização das Artes Tradicionais da Festa dos Tabuleiros”, no contexto do subtema “Envolver e participar nas cidades educadoras”.

O projecto, no âmbito da candidatura ao programa EDP Tradições, pretendeu salvaguardar, preservar e transmitir o “saber-fazer” das artes tradicionais relacionadas com a Festa dos Tabuleiros, tendo em conta a diversidade geracional através de workshops em contexto escolar e na Fábrica das Artes. No ano lectivo a decorrer, o município continua a contribuir no âmbito das Actividades de Enriquecimento Curricular onde cerca de 360 alunos dos dois Agrupamentos de Escolas frequentam a actividade de Artes e Tradições, na vertente Tradições, com o objectivo de transmitir o saber das artes de olaria, confecção de flores e cestaria.