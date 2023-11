Torres Novas com programa para assinalar Dia Mundial da Oliveira

A Câmara de Torres Novas é uma das 53 entidades do país que aderiu às comemorações do Dia Mundial da Oliveira, assinalado a 26 de Novembro e que é dedicado aos valores da paz, da sabedoria e da esperança. O convite para assinalar esta data comemorativa instituída pela UNESCO em 2020, partiu da equipa portuguesa do projecto europeu OLIVE4ALL.

As comemorações, que vão ter lugar no Museu Agrícola de Riachos, arrancam pelas 15h30 com a intervenção do consultor do Projeto Ouro Líquido - municípios de Alcanena e Torres Novas , Luís Duarte Melo, subordinada ao tema “Valorizar o Olival e o Azeite e Potenciar o Olivoturismo”. Seguir-se-á, pelas 16h00, uma prova de diferentes azeites orientada por Ana Fernandes, da Riazor – Azeites e Óleos Vegetais, SA e às 17h00 vai decorrer uma visita ao Museu Agrícola de Riachos orientada por Mafalda Borralho, com destaque para o espólio ligado à olivicultura e extracção de azeite. A última actividade, uma degustação da tiborna à lagareiro confecionada pelo Núcleo de Arte de Riachos e Museu Agrícola de Riachos, está marcada para as 17h30.

O município vai ter como parceiros a Junta Freguesia de Riachos, o Museu Agrícola de Riachos, o Núcleo de Arte de Riachos, a Associação para a Promoção e Desenvolvimento dos Produtos de Torres Novas e a Riazor-Azeites e Óleos Vegetais, SA. A participação nas actividades é gratuita, mas sujeita a inscrição até ao próximo dia 23 de Novembro através do link: https://forms.gle/wBzMvw1edr1PdGMF9.