Alpiarça lança campanha “Natal é no comércio local”

O município de Alpiarça vai promover a campanha “Natal é no comércio local” com início marcado para 1 de Dezembro de 2023 e final agendado para 6 de Janeiro de 2024. De acordo com informação da autarquia, a campanha visa incentivar a compra no comércio local, estimulando a actividade económica do concelho. Vão ser sorteados três prémios no valor de 200, 100 e 50 euros, em forma de vales de oferta, que podem ser utilizados nos estabelecimentos que aderirem à campanha. O sorteio vai ser efectuado no dia 8 de Janeiro do próximo ano e os vales de oferta vão ser válidos até 31 de Maio .

Também a propósito da época natalícia, vai realizar-se em Alpiarça a 11º edição da exposição colectiva “O Natal pelas nossas mãos”, que tem como tema “Os Anjos de Natal”. A exposição visa conceder aos artistas e artesãos locais liberdade de criação. Os trabalhos vão estar disponíveis para observação de 11 de Dezembro a 8 de Janeiro de 2024 na biblioteca municipal e no Mercado de Natal de Alpiarça.