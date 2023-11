Atribuição de estacionamento para deficientes em Benavente continua por realizar

Os processos de atribuição de lugares de estacionamento para deficientes ou pessoas com mobilidade reduzida estão atrasados no município de Benavente. De acordo com o vereador Hélio Justino, a ausência dos técnicos da autarquia durante o período de férias de Verão atrasou o desenvolvimento dos pedidos.

É o caso de José Serrano, morador na Rua Alves Redol, em Samora Correia, que fez o pedido para atribuição de um lugar de estacionamento em Agosto. O munícipe conta a O MIRANTE que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) há cinco anos e actualmente tem 80% de incapacidade declarada por junta médica. “Não mexo um braço e a perna do lado direito. Tenho dificuldade em andar mais de 100 ou 200 metros. A Câmara de Benavente diz que o pedido está atrasado mas acho uma falta de sensibilidade este tipo de situações demorarem tanto tempo”, afirma.

Segundo o vereador Hélio Justino, actualmente a lei não permite que os lugares de estacionamento para deficientes sejam atribuídos unicamente a uma pessoa, ou seja, a sinalização deixa de ter a matrícula da viatura de quem faz o pedido. Isto significa que qualquer pessoa que necessite pode estacionar nos lugares destinados ao efeito, independentemente da sua localização. O autarca afiança que as informações de trânsito vão ser retomadas nas próximas semanas e que casos como o de José Serrano serão resolvidos rapidamente, uma vez que não exigem parecer de outras entidades.