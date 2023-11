Centro de Inovação de Tomar é um exemplo de sucesso com grande impacto na região do Médio Tejo

A cerimónia de celebração do 10º aniversário do Centro de Inovação de Tomar (CIT) da Softinsa decorreu na passada segunda-feira, 6 de Novembro, e teve como ponto de destaque o sublinhar da importância das parcerias entre várias entidades que levou a que a empresa seja uma das grandes empregadoras da região do Médio Tejo. A iniciativa contou com a presença de Henrique Mourisca, director geral da Softinsa, Ricardo Martinho, presidente da IBM Portugal, João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, colaboradores e convidados.

O CIT surgiu como resultado de uma colaboração entre a Softinsa, a IBM Portugal, o Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e a Câmara Municipal de Tomar, a 4 de Novembro de 2013, onde “todos ganhámos”, afirmou o director-geral da Softinsa. Henrique Mourisca recordou o protocolo assinado há 10 anos em que apontavam para a criação de 150 postos de trabalho em cinco anos. “Falhámos redondamente. Ao fim de cinco anos tínhamos 300 colaboradores”, frisou. O responsável continuou destacando que os últimos 10 anos se traduzem em sucesso, com a criação de 400 postos de trabalho. “Foi uma vitória também para o Instituto Politécnico de Tomar e acredito que tenha aumentado muito o número de alunos e que os conteúdos programáticos que leccionam hoje foram enriquecidos com o nosso contributo”, sublinhou Henrique Mourisca.

Segundo um estudo do professor Sérgio Nunes, a cidade de Tomar também beneficiou com o CIT uma vez que tem um impacto directo de cerca de dois milhões e meio de euros por ano na economia. Concluiu mencionando o compromisso de todas as entidades, os projectos realizados em conjunto, a partilha de desafios e as dificuldades rapidamente ultrapassadas como a base do sucesso.

Hugo Cristóvão e João Coroado garantiram querer continuar a trabalhar em conjunto com a Softinsa. Ricardo Martinho apontou que 75% das pessoas que vêm trabalhar para o CIT vêm da formação do IPT. O presidente do município destacou a importância de valorizar uma empresa instalada no território de Tomar que é sinónimo de inovação, criação de conhecimento e postos de trabalho qualificados e que abre caminho a outras empresas e investimentos no território. A associação da Softinsa ao IPT concede-lhe também uma garantia de qualidade e continuidade, acrescentou.

João Coroado mencionou ainda os avanços tecnológicos com a instalação da computação quântica que vai “trazer grandes avanços nas diversas ciências, administração pública e urbanismo”. Assim como a inteligência artificial que, apesar dos problemas que acarreta, traz muitas vantagens. A cerimónia terminou com o reconhecimento dos colabores presentes há 10 anos no Centro de Inovação de Tomar da Softinsa.