Clube de Marketing APPM de Santarém promove encontro

O Clube de Marketing APPM de Santarém promove o 2º encontro de profissionais no dia 23 de Novembro na Casa do Brasil, em Santarém, pelas 18h45. Em discussão vai estar o tema especial deste encontro que é “Vendas e Marketing - A Necessidade de um caso de amor entre as Vendas e o Marketing”.

A moderar o debate vão estar o director do Clube de Marketing APPM Santarém e head industrial market and local authorities, Vítor Silva Labrincha, e Rafael Antunes, CEO da Tremoço Creative Agency, professor e investigador. O encerramento está previsto para as 20h00 com um “finger food” and networking. As confirmações devem ser feitas até 20 de Novembro.

O Clube de Marketing APPM de Santarém, tem como objectivo promover a partilha de conhecimentos e experiências e discutir os principais temas e desafios da atualidade. Reúne os principais responsáveis de marketing e da gestão das principais empresas, agências, associações empresariais e instituições de ensino superior da região de Santarém.