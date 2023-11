Acidente ocorreu na segunda-feira, 20 de Novembro, no concelho de Tomar, e causou um ferido.

Colisão com pesado de mercadorias provoca um ferido em Delongo

Uma colisão entre um ciclomotor e um veículo pesado de mercadorias, na manhã de segunda-feira, 20 de Novembro, causou um ferido na localidade de Delongo, Paialvo, no concelho de Tomar. O ferido foi transportado para o Hospital de Abrantes. O alerta foi dado pelas 10h23 e no local estiveram três veículos e sete operacionais dos Bombeiros do Município de Tomar, a Guarda Nacional Republicana e o presidente da Junta de Freguesia de Paialvo.