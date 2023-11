“Escola Virtual” continua gratuita em Marinhais e Salvaterra de Magos

O município de Salvaterra de Magos disponibiliza pelo terceiro ano consecutivo licenças de acesso gratuito à plataforma educativa digital “Escola Virtual” para os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, segundo uma nota de imprensa da autarquia. A acção, que envolve cerca de 800 alunos e respectivos professores, pretende promover o sucesso escolar.

As licenças foram entregues à directora do Agrupamento de Escolas de Marinhais e à directora do Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos para serem posteriormente distribuídas. Esta medida insere-se no Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar.