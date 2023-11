Estacionamento indevido e falta de limpeza de sarjetas são queixas repetidas em Azambuja

A falta de manutenção de zonas verdes, da limpeza de sarjetas e de problemas com o estacionamento são algumas das queixas mais recorrentes nas reuniões do executivo da Câmara de Azambuja. Foi o caso da última, realizada a 7 de Novembro, com o munícipe José Caetano, que é presença assídua nas sessões, a usar da palavra para lamentar a inércia do município e junta de freguesia em resolver estes problemas que são recorrentes na vila de Azambuja.

“Andamos a fazer obras do que está mal na via pública e ninguém se preocupa. Não sei se é falta de empenho de quem está à frente da câmara e junta de freguesia ou se só fazem quando querem e lhes apetece”, afirmou o munícipe, depois de sublinhar que “o que se vê em Azambuja é um desleixo total”, nomeadamente no que respeita à manutenção de zonas verdes e limpeza de sarjetas a tempo de evitar entupimentos nas épocas de maior pluviosidade.

José Caetano lamentou também que esteja por cumprir a intenção de serem marcados dois lugares de estacionamento em frente ao edifício dos Paços do Concelho, para que os munícipes possam estacionar temporariamente para se dirigir aos serviços camarários, e que continuem a aumentar as situações de estacionamento indevido de veículos pesados dentro da vila, nomeadamente junto ao supermercado Aldi e em frente ao mercado diário, onde não é permitido estacionarem.

Depois de ouvir as queixas do munícipe, o presidente da Câmara de Azambuja, Silvino Lúcio, concordou que infelizmente continua a haver quem não respeite os sinais de trânsito e estacione indevidamente, mas que não compete à autarquia autuar os prevaricadores. Ainda assim, acrescentou, têm solicitado à Guarda Nacional Republicana que esteja atenda a essas situações que são recorrentes.

Relativamente aos lugares de estacionamento em frente à câmara municipal, o autarca do PS disse que iria saber por que é que ainda não foram marcados como reservados a munícipes que se deslocam aos serviços, e sobre as sarjetas garantiu que foram limpas, preventivamente e em algumas ruas, entre 29 de Setembro e 12 de Outubro.