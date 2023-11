Festa de Natal dos seniores de Salvaterra de Magos

A Câmara de Salvaterra de Magos vai realizar em Dezembro a Festa de Natal dos seniores e reformados do concelho. A festa vai realizar-se no dia 13, às 14h00, no pavilhão de festas de Foros de Salvaterra. Em Marinhais, Glória do Ribatejo, Granho e Muge, a festa realiza-se no dia 14 à mesma hora. A data-limite de inscrições é quinta-feira, 30 de Novembro. As inscrições estão abertas na delegação da câmara municipal em Foros de Salvaterra, no edifício da Junta de Freguesia de Salvaterra de Magos e no Museu Escaroupim e o Rio. Informações sobre transporte no local das inscrições.