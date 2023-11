Misericórdia de Santarém vence Prémios CUF Inspira

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém classificou-se em primeiro lugar na terceira edição dos Prémios CUF Inspira, que distinguiu as instituições participantes do programa “MILES” deste ano. A instituição foi uma das que mais se destacou a nível nacional na implementação do programa 500 MILES.

Informa a CUF que a Misericórdia se distinguiu “pelo esforço, progresso e envolvimento da equipa no processo de capacitação e de aprendizagem neste projecto”. E acrescenta que no âmbito deste programa “durante vários meses as instituições sociais participantes desenvolveram competências em gestão financeira, gestão de recursos humanos, comunicação, angariação de fundos, qualidade e avaliação do impacto da intervenção social”.

“O Programa 500 Miles, desenvolvido pela Fundação Manuel Violante, em parceria com a CUF, apoiou nesta 3ª edição 16 instituições sociais. ”