Santarém vai financiar descontos em compras no comércio local

A Câmara de Santarém vai voltar a incentivar, na quadra nataícia, o consumo no comércio local com a emissão de 10 mil vouchers no valor de 10 euros em compras, que podem ser adquiridos pelos munícipes no Posto de Turismo e em algumas juntas de freguesia do concelho pelo valor de 5 euros. Cada cidadão pode comprar até um limite de quatro vouchers, que só podem ser descontados em compras de valor igual ou superior a essa quantia, realizadas nos estabelecimentos aderentes do concelho.

Por cada voucher adquirido, o município de Santarém vai atribuir um euro a três instituições de solidariedade social do concelho, designadas através de um sorteio a efectuar em breve. Os vouchers estão disponíveis a partir de 27 de Novembro e podem ser utilizados até 6 de Janeiro de 2024.

Na reunião do executivo de 20 de Novembro, o vice-presidente da câmara, João Teixeira Leite, informou ainda que o programa de animação Reino de Natal vai decorrer de 7 a 31 de Dezembro, com epicentro no Jardim da Liberdade mas contando com actividades noutros pontos do centro histórico, como o Largo Padre Chiquito e Praça Visconde Serra do Pilar, cujas obras de requalificação urbana devem estar concluídas até essa data.