Benavente consegue fixar médico

Benavente conseguiu contratar um médico de família para prestar serviço à população de Foros de Almada, Foros da Charneca e Santo Estêvão. A candidatura ao preenchimento de vagas na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) de Benavente, de acordo com o regulamento municipal de apoio à fixação de médicos, foi aprovado por unanimidade em reunião de Câmara.

Ao abrigo do regulamento o médico vai ter apoio financeiro nas deslocações, acções de formação e isenção no pagamento de serviços prestados pelo município. A UCSP só tem um clinico nos quadros do Serviço Nacional de Saúde. Os outros médicos são contratados ao abrigo do Bata Branca e não fazem um acompanhamento de proximidade com os utentes como um médico de família. “É um médico de excelente qualidade. Ao fim de muitos anos vamos conseguir prestar este serviço. É mais fácil o médico prestar serviço meio dia, ou um dia por semana, do que fazer deslocar os idosos. É uma medida muito positiva”, considerou Carlos Coutinho.