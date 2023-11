Cartaxo candidato a Município Mais Taurino

O Cartaxo está entre os 59 municípios a concorrer ao título de Município Mais Taurino. As votações estão abertas até 30 de Novembro.

A Associação Gala da Tauromaquia EIT vai premiar o Município Mais Taurino, dando destaque aos cinco primeiros classificados. O Município Mais Taurino será eleito pelo público através de chamada telefónica de valor acrescentado e o Cartaxo está entre os 59 que assinaram a declaração de municípios com actividade taurina. Para votar no Cartaxo deve ligar 761 109 617, o custo da chamada é de um euro mais IVA e as votações estão abertas até 30 de Novembro.

A receita das chamadas reverte a favor da associação, sem fins lucrativos, que promove actividades de defesa e promoção da tauromaquia, entre eles a Gala da Tauromaquia, onde serão conhecidos os resultados. A terceira Gala da Tauromaquia realiza-se sábado, 2 de Dezembro, no Restaurante Kais, em Lisboa.