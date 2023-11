Mais um ano sem solução para antigas casas das OGMA em Alverca

Não há maneira do Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) finalizar de vez a transferência para a Câmara de Vila Franca de Xira das vivendas das antigas oficinas de material aeronáutico (OGMA) situadas no centro da cidade de Alverca que estão bastante degradadas e são um foco de insalubridade.

Há quase um ano que se sabe que duas das quatro vivendas vão chegar à câmara a custo zero em resultado da extinção da antiga empresa estatal Empordef mas até agora a burocracia tem travado o processo e já passou mais um ano desde que o assunto foi falado na esfera política local. “Ainda esta semana falei com o presidente do IHRU, está a decorrer o processo interno na administração central para tratar da transferência e logo que tenhamos resposta teremos condições para fazer essa passagem”, explicou o presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, em resposta a Ana Afonso, da Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT), que quis saber o ponto de situação do processo na última reunião do executivo.

O autarca confirma que a intenção da gestão socialista é promover naqueles edifícios habitação para jovens e para a classe média a custos controlados. A expectativa é que a transferência possa vir a ser concretizada de vez em 2024.



