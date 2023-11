PSD critica paella ribatejana apresentada por Benavente no Festival de Gastronomia de Santarém

Uma paella “Ribatejana” apresentada pelo município de Benavente no Festival Nacional de Gastronomia de Santarém motivou criticas da oposição na câmara municipal. O vereador do PSD, Luís Feitor, lamentou em reunião do executivo que com pratos típicos no concelho se tenha optado por levar uma receita com origem espanhola. O presidente do município, Carlos Coutinho (CDU), disse que desconhecia a escolha gastronómica e que ia averiguar o assunto. “Não é um prato que esteja na nossa matriz e que represente a nossa gastronomia. Não faz sentido”, afirmou o autarca.

A paella “Ribatejana” foi confeccionada pelo chefe José Maria Lino e apesar de ser feita com arroz carolino não convence a vereadora do PSD, Sónia Ferreira. “O que se vê é uma falta de estratégia e um desnorte completo. Não tenho nada contra os nossos chefes e a paella pode estar fantástica, mas não é um prato português e muito menos do concelho”, disse. A autarca vai mais longe e considera que o doce Carolinata, criado pela chefe de Benavente Célia Mendes, devia estar presente no Festival Nacional de Gastronomia em Santarém e não apenas ser vendido durante três dias no Festival do Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas, assim como outros pratos como o cozido de carnes bravas ou o torricado de bacalhau.

“Noutros municípios encontro os doces típicos nas pastelarias. Andamos a gastar milhares de euros a apostar no arroz carolino, que é uma guarnição, e num certame que não passa de um festival de música. Ninguém se desloca de propósito a Benavente para comer um prato de arroz”, critica Sónia Ferreira. Carlos Coutinho defendeu que o arroz carolino é um produto com forte impacto no concelho e reitera a importância do Festival do Arroz Carolino considerando ser uma boa aposta.