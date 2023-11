"Tive muito medo que a minha filha não sobrevivesse por ser prematura"

A terceira gravidez de Telma Nunes não foi como sonhava. A bebé nasceu no dia 25 de Abril deste ano no Hospital Distrital de Santarém às 32 semanas, com um quilo e meio e uma infecção muito grave. Teresa teve alta a 21 de Maio com dois quilos de peso. Uma reportagem a propósito do Dia Mundial da Prematuridade que se assinalou a 17 de Novembro.