Azambuja arrecada milhões com parque da Torre Bela 

A Câmara de Azambuja arrecadou 2,7 milhões de euros do Fundo Ambiental pela instalação do maior parque solar do país na Herdade da Torre Bela, com capacidade de 272 megawatts, capaz de abastecer 110 mil residências. Na prática, trata-se de uma contrapartida financeira, prevista no decreto-lei 72/2022, de 19 de Outubro, para que o Poder Local não impusesse entraves no “esforço de simplificação administrativa” para acelerar a produção de energia de fontes renováveis no país.

O presidente do município, Silvino Lúcio, referiu na última reunião do executivo camarário que, tal como indica o decreto-lei, que a compensação aos municípios é suportada pelo Fundo Ambiental, no valor de 13.500 euros por megawatt de potência de ligação atribuída, o que, no caso da Herdade da Torre Bela, se traduz em 200 megawatts instalados e, por conseguinte, numa compensação de 2,7 milhões de euros”.