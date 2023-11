Confraria da Enguia de Salvaterra de Magos celebrou quinze anos

O XV aniversário da Confraria da Enguia de Salvaterra de Magos, dia 18 de Novembro, foi comemorado no restaurante “ Adega da Rosa” com a presença de mais de sessenta pessoas, entre confrades, familiares e elementos de outras confrarias, nomeadamente do Torricado com Bacalhau de Samora Correia, Confraria Gastronómica de Almeirim e Confraria do Tomate de Salvaterra de Magos.

O chefe Luís Machado, que também esteve presente, confeccionou uma Boula de Enguia, receita da sua autoria, que ofereceu à Confraria, tendo feito a respectiva apresentação, a que se seguiu a degustação. Da ementa, entre outros pratos, destacou-se a enguia frita com arroz de feijão e o ensopado de enguias.