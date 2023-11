Doença mental rouba muitos anos de vida

O 10º Encontro de Intervenção Social do concelho do Cartaxo debateu sobre as respostas que têm sido dadas a utentes e profissionais da área da saúde mental. A iniciativa realizou-se a 14 de Novembro no auditório da Quinta das Pratas. O painel teve a moderação de Clara André, professora da Escola Superior de Saúde de Santarém, e as intervenções da psicóloga da Unidade de Psicologia do Hospital de Santarém, Ana Castelo, do director técnico da Associação A Farpa, Henrique Lopes, e de Catarina Gomes, da Associação de Desenvolvimento Criativo e Artístico P28.

Ana Castelo trabalha nas áreas da psicologia, psiconcologia, psicologia dos cuidados paliativos, psicologia ocupacional e psicologia comunitária. Diz que a sua situação profissional é o reflexo dos poucos recursos existentes. A profissional apresentou uma série de estudos desde o início deste milénio e concluiu que foram poucos os progressos feitos em duas décadas. “Parece uma pescadinha de rabo na boca, vamos tendo indicadores e medidas que são sempre as mesmas. Todos os que trabalham na área fazem o melhor que conseguem com aquilo que têm”, desabafa a também fundadora e vice-presidente da Associação r.INseRIR, sediada no Hospital de Santarém.