Ladrão violento assusta moradores e comerciantes em Torres Novas

Moradores e comerciantes da Quinta da Silvã e zona das Tufeiras, em Torres Novas, estão preocupados com os assaltos violentos com recurso a arma branca que têm ocorrido em estabelecimentos comerciais naquelas zonas da cidade. São vários os relatos de que o suspeito, que continua à solta, é frequentemente visto a deambular pelas ruas, o que tem contribuído para acentuar o sentimento de insegurança, sobretudo sentido pelos comerciantes que têm receio de deixar as portas dos seus estabelecimentos abertas e de fazerem o fecho quando já não há luz do dia.

Na Quinta da Silvã, onde a 18 de Outubro uma cliente e a proprietária de um gabinete de estética ficaram sem as carteiras e a caixa registadora depois de terem sido ameaçadas pelo assaltante munido de uma faca, há comerciantes que estão a optar por manter as portas das suas lojas fechadas com receio de que o suspeito volte a atacar. O mesmo começa a acontecer na zona das Tufeiras depois de, na manhã de 12 de Novembro, a proprietária de um restaurante ter sido ameaçada com uma faca para entregar todo o dinheiro que tivesse. Em ambos os assaltos o suspeito conseguiu pôr-se em fuga antes da chegada das autoridades.

O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma, em resposta a O MIRANTE, que desde o início de Outubro até 17 de Novembro, a esquadra de Torres Novas da PSP “tem registados dois crimes de roubo, com recurso a arma branca, perpetrados pelo mesmo suspeito”. A Polícia adianta ainda que se encontra a realizar diligências de investigação no âmbito desses crimes que foram comunicados ao Ministério Público de Torres Novas ao mesmo tempo que reforça o policiamento nessa zona da cidade.