O exemplo de Inês Rico

Inês Rico foi do céu ao inferno e voltou com mais garra do que nunca tendo conquistado o título de Campeã Nacional de Aquatlo

Aos 21 anos a vida de Inês Rico, triatleta do Alhandra Sporting Club (ASC), é marcada por conquistas, desafios e uma forte resiliência. Após uma lesão que a deixou dois anos parada a recuperar e a fazer fisioterapia, a atleta voltou à competição na última época, mostrou bons resultados e já traça como objectivos alcançar pódios na época que vai começar no próximo ano.

Natural de Vila Franca de Xira e residente no Sobralinho, Inês Rico está a estudar Publicidade e Marketing na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa. Desde tenra idade que foi incentivada pelos pais a praticar desporto, primeiro na dança, depois na natação, andebol e futsal do ASC. Com o fim dos escalões femininos no futsal decidiu abraçar o triatlo. “O facto do ASC ser um grupo familiar ajudou-me bastante. Não tinha amigos na escola mas tinha sempre os amigos do triatlo. Adaptei-me bem à modalidade e ganhei as primeiras provas tinha 11 anos”, recorda a O MIRANTE.