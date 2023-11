Rui Barreiro tentou esconder processo com ajuda do Governo

O ministério deu uma ajuda manifestando-se contra os requerimentos de O MIRANTE. Mas agora, passados cerca de sete anos, o tribunal superior, para onde recorreu por não lhe ter sido dada razão na primeira instância, disponibilizou o processo.

O ex-secretário de Estado e antigo presidente da Câmara de Santarém, Rui Barreiro, tentou esconder o processo disciplinar de que foi alvo enquanto inspector da Inspecção Geral da Agricultura e Pescas. O quadro do Ministério da Agricultura conseguiu sempre impedir que O MIRANTE consultasse o recurso que fez do castigo enquanto este esteve para julgamento no Tribunal Administrativo de Leiria. O político socialista teve a ajuda do ministério, que também se manifestou contra os requerimentos remetidos ao tribunal pelo jornalista que noticiou a promiscuidade de funções do inspector.