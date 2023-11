Sede da Sociedade Columbófila de Riachos precisa de obras de requalificação

Edifício onde a associação vocacionada para a criação de pombos-correio para competição desenvolve a sua actividade está degradado e a precisar de ser requalificado, mas faltam as verbas. Presidente do município de Torres Novas promete estudar solução e avançar com regulamento para isentar do pagamento de IMI as colectividades com sede própria.